Scoperti i porci che hanno imbrattato la Scala dei Turchi

Realmonte, Agrigento - Sono stati individuati i responsabili del danneggiamento della Scala dei Turchi. La marna era stata imbrattata di rosso con ossido di ferro. Nelle ore successive un gruppo di volontari l'hanno ripulita sotto gli occhi vigili dei tecnici del Comune di Realmonte e della Sovrintendenza di Agrigento.

E’ atteso in giornata un comunicato stampa del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che renderà noto l’esito dell’indagine sul brutale atto di vandalismo alla Scala dei Turchi. Per imbrattare la scogliera è stata usata una polvere che si scioglie in acqua per verniciare gli esterni degli immobili. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite dei materiali usati. Il procuratore della Repubblica, Luigi Patronaggio, aveva aperto a carico di ignoti un fascicolo di inchiesta per danneggiamento di beni aventi valore paesaggistico.

La Procura ha disposto gli esami sul materiale edilizio e le indagini sulle rivendite del circondario hanno permesso di risalire agli autori dello sfregio.