Sicilia, sospeso dentista No Vax che metteva mani in bocca ai pazienti

Siracusa - Era stato sospeso dall’Ordine dei medici di Siracusa perché aveva scelto di non vaccinarsi. Nonostante questo un dentista No Vax ha continuato a lavorare, ricevendo i pazienti fino alle ore scorse fino a quando nel suo studio si sono presentati i carabinieri del Nas di Ragusa.

Naturalmente, non aveva con se il Green pass e al termine degli accertamenti è stato denunciato. I militari avevano avuto delle informazioni sul conto dell’odontoiatra e così hanno deciso di compiere un controllo che ha confermato quelle segnalazioni. “L’odontoiatra benché sospeso dall’azienda sanitaria provinciale e dall’Ordine professionale di appartenenza, poiché non sottoposto alla prevista vaccinazione per il Covid19, era intento a svolgere la propria attività medica”, comunicano i carabinieri.