Simona Cavallaro, la 20enne sbranata dai cani: fermato un 45enne

Satriano, Cz - Svolta nell'indagine sulla morte di Simona Cavallaro, la 20enne sbranata e uccisa da un branco di cani mentre passeggiava per i boschi insieme a un amico a Satriano, in provincia di Catanzaro, lo scorso 26 agosto. Un caso che sconvolse le cronache nazionali. Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato l'allevatore proprietario del branco di cani per omicidio colposo. Secondo gli inquirenti, non avrebbe vigilato sul branco di cani composto da ben 12 esemplari causando così l'aggressione mortale alla giovane.

Quel giorno la ragazza stava perlustrando la zona con un amico in previsione di una scampagnata da fare nel weekend successivo, ma i cani hanno aggredito entrambi. I due avrebbero tentato di scappare, trovando rifugio in una chiesetta: convinti che i cani si fossero allontanati, hanno provato a raggiungere l'auto ma in quel momento il branco è tornato all'attacco prendendo di mira Simona, morta per lo shock emorragico dovuto alle lesioni multiple agli arti inferiori e alla testa. Secondo i risultati dell'autopsia, è stata attaccata alle spalle e alle gambe. Simona aveva cercato anche di difendersi, sotto le sue unghie sono stati trovati dei peli.

Inizialmente si era pensato a dei randagi ma poi l'attenzione si è concentrata sui cani da pastore di un'azienda di allevamento di ovini e caprini della zona: ’uomo arrestato oggi ne è il titolare, oltre che proprietario dei cani posti a guardia del gregge. Per la Procura l'uomo l’ha introdotto e fatto pascolare abusivamente all’interno dell’area attrezzata per pic-nic, lasciando poi le pecore coi cani senza controllare il comportamento degli animali, che per qualche motivo sono diventati aggressivi. La Procura calabrese contesta anche i reati di introduzione e abbandono di animali in fondo altrui, invasione di terreni e pascolo abusivo.