Sofia Costantino, via all'inchiesta: autopsia sul corpo della giovane mamma

Termini Imerese, Pa - Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Sofia Costantino (foto), mamma non ancora 25enne di una bambina di due anni. Le prime indagini confermerebbero il malore improvviso e fatale, mentre si trovava in bagno, e gli inquirenti vogliono vederci chiaro su cosa l'abbia provocato. Qui è stata ritrovata, riversa per terra, dalla madre che ha dato l'allarme.

Sono stati gli stessi carabinieri, giunti ancora prima dei sanitari del 118 nel suo appartamento a Termini Imerese, a constatare il decesso della giovane. Non è chiaro se, al momento del malore, anche la figlioletta fosse in casa. La Procura ha aperto un fascicolo per poter disporre l'esame autoptico sul corpo della ragazza, in programma oggi al Policlinico di Palermo. Tra i tanti messaggi di strazio che continuano ad essere postati sui social, alleghiamo di seguito quello del cognato, che ricorda Sofia così.