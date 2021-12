Sparatoria 2020 a Vittoria, Giovanni Interlici a processo

Vittoria - Sarà processato davanti al Tribunale collegiale di Ragusa Giovanni Interlici, 27 anni. Dovrà rispondere di tentato omicidio. I fatti si verificarono l’11 gennaio del 2020 a Vittoria; stando alle cronache della Polizia di Stato dell’epoca, che intervenì sul posto, dopo una lite per futili motivi all’interno di un locale, intorno alle 4 del mattino in piazza del Popolo vennero esplosi dei colpi con una pistola «ad alta potenzialità offensiva, ad altezza uomo ed in direzione di parti vitali; un colpo di arma da fuoco per mero caso fortuito aveva attinto la vittima al braccio e, di rimbalzo, un’altra persona al piede».

La Polizia ritenne di avere individuato nell’Interlici colui che esplose i colpi di pistola. L’udienza davanti al Tribunale collegiale di Ragusa è stata fissata per il prossimo 25 marzo.