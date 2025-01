Spunta un’altra amante di Messina Denaro. Indagata un’insegnante di Mazara

Palermo - «Ho avuto una relazione sentimentale con l’uomo che ho visto in tv, ma non ho mai sospettato che fosse Matteo Messina Denaro». A fare la rivelazione, il 21 gennaio del 2023 – ovvero, qualche giorno dopo l’arresto della primula rossa di Cosa nostra – era stata una donna che si era presentata spontaneamente dai carabinieri. Adesso, come scrive Repubblica, quella donna è indagata per favoreggiamento aggravato. Interrogata ieri in procura, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Alla professoressa di Campobello di Mazara (la cittadina del Trapanese dove sono stati trovati i covi in cui Messina Denaro ha trascorso l’ultimo periodo della sua trentennale latitanza), l’ex latitante – morto poi a settembre del 2023 – avrebbe detto di chiamarsi Francesco Salsi e di essere un medico anestesista in pensione. Così aveva raccontato in caserma la donna, dichiarando di essere «sotto choc» dopo avere scoperto la vera identità dell’uomo con cui aveva iniziato una liaison «in un momento di crisi personale e coniugale», Stando a quanto ricostruito dall’insegnante ai militari, lei e Messina Denaro si sarebbero conosciuti in un supermercato di Campobello di Mazara, vicino casa sua.

Un mese dopo essersi scambiati il numero di cellulare, Messina Denaro le avrebbe dato appuntamento a Mazara del Vallo, prima di andare in auto a casa dell’allora latitante, a Campobello di Mazara. «Mi invitò altre volte – aveva spiegato la donna – ma poi l’ho sentito solo telefonicamente, fino a pochi giorni prima del suo arresto». Una relazione di cui, stando a quanto dicono dalla procura, sarebbe stata a conoscenza Laura Bonafede. La maestra di Campobello di Mazara, figlia dello storico padrino del paese, e amante di Messina Denaro che, a novembre, è stata condannata a undici anni e quattro mesi di carcere per associazione mafiosa.