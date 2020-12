Stalking, giovane sciclitano condannato a un anno e quattro mesi

Scicli - Un giovane sciclitano è finito sotto processo per atti persecutori e violenza privata ai danni della convivente e del suocero. Per questi fatti si trova in libertà ma è ai domiciliari per altri reati. Al termine del processo il trentenne sciclitano è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione soltanto per lo stalking ai danni della donna, una ventottenne ispicese, mentre è stato assolto per i reati che gli venivano contestati ai danni del padre della ragazza.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa Gaetano Di Martino al termine del processo con il rito ordinario. Il pubblico ministero Concetta Vindigni ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di tre anni per tutti i reati in agenda. Alle spalle del procedimento penale c'è una delicata situazione familiare. Dall'unione con la compagna è nata una figlia. La piccola è stato affidata dal Tribunale dei Minori di Catania ai nonni materni.



La notizia è stata data oggi dal quotidiano la Sicilia in un pezzo a firma di Salvo Martorana.