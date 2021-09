Stato-mafia, ribaltone in appello: assolti Dell’Utri e gli ex generali

Palermo - Dopo tre giorni di camera di consiglio, la Corte d’assise d’appello ha sconfessato oggi pomeriggio la sentenza di primo grado del processo “Trattativa Stato-mafia” assolvendo l’ex senatore Marcello Dell’Utri (foto), "per non aver commesso il fatto". Al centro del dibattimento il dialogo segreto che i vertici dello Stato avrebbero intrattenuto con i capi di Cosa nostra, 30 anni fa, nella stagione delle stragi. Assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, condannati tre anni e mezzo fa a 12 anni, "perché il fatto non costituisce reato" e l’ex colonnello Giuseppe De Donno, condannato a 8.

Confermata invece la pena per i boss Leoluca Bagarella a 27 anni di carcere, e Antonio Cinà a 8. La minaccia mafiosa dunque ci fu, con le bombe del 1992 e del 1993, ma gli uomini delle istituzioni imputati non la trasmisero al governo, che non raccolse così il ricatto eversivo. L'accusa per Bagarella è stata riqualificata in tentata minaccia al governo Berlusconi. Prescritte le posizioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e del supertestimone Massimo Ciancimino, che aveva avuto 8 anni per aver calunniato l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.