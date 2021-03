Terremoto sanità, Di Liberti a impiegato: Mettici 2000 di rapidi, fregatene

Conversazioni concitate, il timore di finire in zona rossa, i conti che non tornano, l'esigenza di "diluire" i decessi per evitare di segnalare di aver superato quota 20 giornalieri e di aumentare il numero dei tamponi fatti. A novembre scorso all'assessorato regionale alla Sanità si sono vissuti momenti frenetici. I dati dei contagi da Covid e dei decessi in Sicilia erano allarmanti. E l'ansia e il panico di dirigenti e assessore sono evidenti nelle conversazioni telefoniche intercettate dal Nas che oggi ha arrestato tre persone per falso, tra le quali la dirigente del dipartimento che forniva i dati all'ISS Letizia Di Liberti. L'assessore e' indagato.

"... Ma mettici 2.000 di rapidi.. fregatene!!!", dice, per gonfiare i dati sui tamponi fatti, la Di Liberti all'impiegato della società che gestisce il sistema informatico dei flussi da comunicare all'ISS . "Razza è seccato. - spiega Di Liberti non sapendo di essere intercettata, - mi disse: il fallimento della politica, non siamo stati in grado di tutelarci, i negozi che chiudono, se la possono prendere con noi, non siamo riusciti a fare i posti letto".

"Ci dissi ma non e' vero, reggiamo perfettamente. - racconta la dirigente al suo interlocutore sempre riferendo la conversazione con Razza - Anche se in realtà, non ti dico, oggi e' morta una, perche' l'ambulanza è arrivata dopo 2 ore ed e' arrivata da Lascari. Ed e' morta, e qua c'è il magistrato che già sta, subito, ha sequestrato le carte….2 ore l'ambulanza. Perche'? Perche' sono tutte bloccate nei pronto soccorsi. Tutte!".

Parlando con il dirigente Mario Palermo, anche lui indagato, il 4 novembre discute del numero dei decessi da comunicare. "Quindi sono anziche' 26, 19", dice la dirigente - Ok. Che non superiamo i 2, che è pesante". Il collega le dice: 2? Ne diamo venti?". "No,no 19 arriva a 19", risponde la Di Liberti.