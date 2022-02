Terza famiglia mafiosa catanese, fiumi di droga e soldi fino a Ragusa VIDEO

Ragusa - Decimati dagli arresti i due clan di Adrano, da un lato i Santangelo Taccuni e dall'altro gli Scalisi, finirono per perdere potenza criminale a tal punto che un picciotto, tale Cristian Lo Cicero, con il consenso dei Mazzei, i carcagnusi di Catania, s'incuneò negli affari illegali. Finendo per costituire la terza famiglia: quella sgominata oggi dalla polizia con ben 21 arresti per associazione mafiosa, tentato omicidio (di due pregiudicati, di cui uno minorenne) e ancora traffico di droga, detenzione di armi, tentata rapina aggravata e tentata estorsione. Nel blitz degli agenti, denominato “Third Family” e che vediamo nelle immagini, sono stati sequestrati: 5 fucili, 3 pistole, una bomba a mano e svariate munizioni di diverso calibro.

La cosca mafiosa gestiva un vasto traffico di droga smerciata non solo nella provincia etnea ma anche in quelle di Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati: 600 grammi di cocaina; quasi 2 chili di eroina, 183 chili di marijuana e 2,8 di pastiglie di ecstasy. Nel secondo filmato rilasciato dalle forze dell'ordine, lo spaccio e le violenze commesse dal gruppo. In una intercettazione, si sente un uomo che cerca di giustificare il fatto di non aver ucciso la vittima: "Lo sai per quanto non l'ho preso? Ma lo sai perchè è stato? Perchè una cosa... che io non l'ho mai usata". E l'interlocutrice risponde: "Ma zitto, che sai sparare solo con quelle delle giostre".