Titoli BAPR, indagato il Direttore Generale Continella. Proseguono indagini

Ragusa - La Guardia di Finanza iblea, su delega della Procura della Repubblica di Ragusa, ha notificato al Direttore Generale della BAPR, Saverio Continella, un avviso di garanzia in relazione all’indagine scaturita dalle denunce del comitato dei risparmiatori circa il limite posto dall’Istituto ragusano al riacquisto delle proprie azioni.

Secondo fonti vicine alla Procura, a Continella è contestato il reato di ostacolo all’autorità di vigilanza.

Le indagini erano partite lo scorso mese di giugno, a seguito di un centinaio di denunce presentate all’autorità giudiziaria da parte di azionisti indispettiti dall’impossibilità di disinvestire i propri denari vincolati in azioni dell’istituto di credito. Nello stesso mese di giugno le Fiamme Gialle avevano acquisito copiosa documentazione presso gli uffici della sede centrale in Viale Europa a Ragusa.

L’attività investigativa, che ha avuto una ulteriore proroga da parte della Procura ragusana per la complessità della materia bancaria, è relativa alla vendita dei titoli a partire dal 2016 ed è coadiuvata dagli uomini del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, organismo della GdF che opera a tutela dei mercati finanziari.

L’indagine punterebbe a comprendere se, per la compravendita dei titoli, i soci siano stati adeguatamente informati del rischio dei mercati finanziari.

Nel calderone dell’inchiesta avviata dalla Magistratura, poi, anche il percorso che ha portato all’introduzione della modifica dell’art. 32 del TUB (Testo Unico Bancario), il cosiddetto “Lodo salva banche popolari” introdotto con il c.d. “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106).

La domanda è: se il socio muore, agli eredi possono essere liquidate le quote detenute?

Con l’introduzione di questa norma, votata dal Parlamento, l’articolo 32 bis del TUB prevede che, nel caso di decesso di un socio di una “banca popolare”, gli eredi succedono, a loro domanda, nella qualifica di socio. Prima dell’introduzione di questa norma, in caso di morte del socio gli eredi avevano, invece, la facoltà di richiedere il rimborso delle quote del de cuius.

Una manna dal cielo anche per la Banca Agricola Popolare di Ragusa, che nel CdA del 24 gennaio scorso ha approvato la modifica dello Statuto adeguando alla nuova disposizione normativa l’articolo 13: “Morte del socio”.