Trasmise l'Hiv alla compagna, che morì: 22 anni per omicidio volontario

Messina - La Corte d'assise di Messina ha condannato ieri a 22 anni un uomo, L. D. D., accusato di omicidio volontario perché avrebbe trasmesso l'Hiv alla sua compagna, tendola all'oscuro della malattia. La donna, che non sapeva che il proprio partner fosse sieropositivo, è morta anni dopo senza aver potuto ricorrere alle cure che l'avrebbero salvata.

Sulla vicenda hanno testimoniato altre donne a cui l'uomo aveva taciuto si soffrire di Aids. In un altro processo, ancora in corso, sono imputati tre medici accusati di aver contribuito a causare il decesso della vittima, non accorgendosi dell'infezione e non disponendo specifici test.