Truffa all'Asp di Ragusa, condannato psichiatra ragusano

Ragusa - Al termine del processo con il rito abbreviato è stato condannato a due anni di reclusione il medico psichiatra sessantaquattrenne ragusano, dipendente dell’Asp 7 di Ragusa, finito agli arresti domiciliari il 9 giugno del 2021. Il professionista è stato condannato per truffa ai danni dell'Asp 7 e per 14 casi di falsità ideologica.

Il medico è stato assolto, invece, come richiesto dagli avvocati difensori Giovanni Favaccio e Giovanni Bruno, dell'accusa più pesante, ovvero la concussione "perchè il fatto non sussiste". I 14 certificati redatti su carta intestata dell'Asp a seguito di visite che per l'accusa sono state eseguite nello studio privato del medico sono stati dichiarati falsi.

Il pm Monica Monego ha chiesto la condanna dell'imputato a due anni e sei mesi di reclusione per tutti i reati in agenda. La pena è stata sospesa a condizioni che il medico provveda al pagamento della provvisionale in favore dell'Asp 7 pari a 5.000 euro, disposta in attesa della definizione della causa civile. L'Azienda sanitaria si è costituita parte civile con il legale dell'Ente, l'avvocato Danilo Vallone, che ha chiesto oltre alla condanna dell'imputato anche il risarcimento danni per 100 mila euro.

L'indagine è stata svolta dai Carabinieri del comando interprovinciale dei Nas di Ragusa diretti dal tenente Michele Torchiano ed è iniziata nel mese di novembre 2020, coordinata dal procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale. La truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe commessa nel periodo compreso tra settembre 2018 e gennaio 2021, per aver tratto in inganno l’Azienda sanitaria di Ragusa, con artifizi e raggiri consistiti nel sottacere di svolgere attività libero professionale privata, la quale, sulla base della scelta di espletare “lavoro esclusivo” gli erogava il trattamento economico aggiuntivo previsto pari nel periodo preso in esame a circa 32 mila euro.

La somma è stata dapprima sequestrata ed adesso confiscata con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale Andrea Reale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.