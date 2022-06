Uccisa a Vittoria: incidente probatorio per sentire testimone

Vittoria - Verrà sentito in incidente probatorio il parente, testimone diretto dell'aggressione mortale a Brunilda Halla, la donna di 37 anni di origine albanese che il 25 maggio è stata uccisa con sei coltellate da un 28enne di Vittoria. La famiglia di Brunilda, stimata e conosciuta nel

quartiere di Vittoria dove era ben integrata, ha deciso di trasferirsi in Albania dove la donna sarà sepolta. Il vittoriese, reo confesso e con problemi psichiatrici, ha detto agli inquirenti di avere agito per ripicca nei confronti della società di Vittoria che lo aveva emarginato. Un gesto compiuto senza conoscere la vittima e che avrebbe commesso facendo intendere di avere agito a caso.

La donna è stata colpita da 6 coltellate, una delle quali avrebbe reciso l'arteria succlavia. La testimonianza del giovane che ha assistito al delitto sarà assunta in incidente probatorio. Sarà un elemento importante per cristallizzare quei momenti anche se le immagini della videosorveglianza raccolte dall'Arma dei carabinieri nell'immediatezza, hanno fornito già elementi che hanno portato all'arresto del 28enne che ha poi ammesso le sue responsabilità.