Ucraina, sequestrato a Trieste lo yacht per anni di stanza a Sampieri

Trieste - Per anni è stato di stanza nel mare di Sampieri di Scicli. Nel 2017 e nel 2020. Lo yacht "SY A", in rimessaggio al porto di Trieste, del valore di circa 530 milioni di euro, di proprietà del miliardario russo Andrey Igorevich Melnichenko, è stato "congelato" dalla Guardia di Finanza, in ordine alle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina.

Lungo 143 metri e largo 25, il 'Sy A', è lo yacht a vela più grande al mondo. Melnichenko è il principale azionista e membro dei consigli di amministrazione del gruppo EuroChem, che produce fertilizzanti, e della società di energia del carbone SUEK. Secondo Forbes, nel 2021 il patrimonio netto di Melnichenko è stimato in 19,8 miliardi di dollari.

Per ben due anni (nel 2017 e nel 2020), Melnichenko, a bordo dello "SY A", ha scelto Sampieri di Scicli per le sue vacanze al largo, e in occasione della sua ultima venuta, compiacenti organi di informazione locale pubblicarono la notizia di un suo interesse (tutt'altro che vero) per la Fornace Penna di contrada Pisciotto. Notizia usata per far lievitare il prezzo dell'esproprio del rudere di archeologia industriale.

Il «Sy A» è considerato lo yacht a vela più grande del mondo: misura 142 metri di lunghezza, è stato disegnato da Philippe Starck ed è stato varato nel 2015. L’imbarcazione è un trialbero alto quanto un palazzo di otto piani ed è stato varato nei cantieri di Kiel, in Germania. Su uno dei ponti è stata ricavata una piattaforma per l’atterraggio di elicotteri e una parte della chiglia è trasparente per consentire l’osservazione dei fondali marini. In gallery, le foto di Ragusanews all'imbarcazione oggi "congelata" dalla Finanza.