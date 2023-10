Un indagato per la morte di Maria Grazia Fiore

Catania - C’è un indagato per morte di Maria Grazia Fiore, la donna 57enne di Scicli morta il 26 settembre scorso fa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania in seguito a shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell’anestesia. La Procura della Repubblica di Catania titolare dell’inchiesta, ha aperto un procedimento penale a seguito della denuncia dei familiari della vittima con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Il sostituto procuratore Martina Bonfiglio ha disposto l’autopsia sulla salma che sarà eseguita mercoledi 4 ottobre affidando l’incarico di consulenti tecnici a Giuseppe Ragazzi e Massimiliano Sorbello, mentre i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Fabio Borrometi, hanno nominato quale tecnico di parte il dottore Vincenzo Cilia. Il lavoro peritale sarà fondamentale per accertare le cause del decesso e le eventuali responsabilità. Maria Concetta Fiore si era ricoverata per sottoporsi a un banale e routinario intervento alla tiroide.