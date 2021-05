Un morto e sei feriti nell'incidente di Rosolini, aperta inchiesta

Rosolini - Nuovi dettagli sull’incidente mortale che si è consumato sabato sera alle ore 23,30 circa lungo la Modica–Rosolini, in territorio rosolinese, dove ha perso la vita il 18enne Salvatore Papaleo.

Salvatore al momento dello schianto viaggiava a bordo di una Peugeot 205, da solo e, in seguito all’impatto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Modica dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate in tutto il corpo. La tragedia in contrada Masicugno, all'incrocio con via Sant'Alessandra, a 500 metri dal Centro Commerciale l'Eremo.

Dopo uno scontro, due delle tre auto coinvolte hanno finito la propria corsa contro un muro a secco che delimita la strada. L'impatto è stato micidiale ed alcuni ragazzi sono usciti malconci dallo schianto. A Modica sono stati ricoverati gli altri sei feriti dell'incidente che ha visto coinvolti tre auto. Nessuno di loro versa in pericolo di vita. Sul caso in questione la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.