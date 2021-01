Vaccini: indagine Nas su somministrazione con "passaparola"

Scicli - I carabinieri del Nas di Ragusa hanno avviato indagini sulle dosi di vaccino, circa una trentina, che a Scicli sarebbero state somministrate con il "passaparola" nel giorno dell'Epifania a soggetti non appartenenti al personale sanitario per la mancata presentazione degli aventi diritto. Si tratta di accertamenti preliminari, finalizzati a ricostruire come siano andate esattamente le cose. Solo in seguito si valuterà un eventuale rilievo penale.

L'Asp di Ragusa, intanto ha rimosso dall'incarico il responsabile delle vaccinazioni, che rimane comunque sempre operativo

all'interno dell'azienda sanitaria con la mansione di Capo distretto. Le dosi del vaccino Pfizer Biontech, una volta scongelate e in mancanza del loro immediato utilizzo, rischiavano di essere gettate nella spazzatura.