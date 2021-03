Vaccino Astrazeneca, 10 indagati per omicidio colposo in Sicilia

Augusta - Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Siracusa per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, sposato e padre di due figli adolescenti.

Paternò è morto nella notte tra martedì e mercoledì per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco. Il giorno prima, il militare di origini palermitane si era sottoposto ad Augusta alla prima dose di vaccino anti-Covid.

Il siero faceva parte dello stesso lotto AstraZeneca di cui oggi l’Aifa ha chiesto il sequestro. Paternò, che godeva di buona salute, ha avuto prima la febbre, poi le convulsioni. È morto nella notte, la sua salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania ed stata disposta l’autopsia.

Il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino ha iscritto nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione del vaccino fino al personale sanitario dell’ospedale militare che si è occupato dell’inoculazione. L’ipotesi di reato per tutti è di omicidio colposo.

C’è massima prudenza sulla vicenda: una eventuale correlazione tra la vaccinazione e il decesso – che al momento non emerge - è soltanto una ipotesi che potrà essere smentita o confermata dalle perizie.

Il lotto cui apparteneva la dose somministrata a Paternò è stato commercializzato sia in Italia che in Europa. «Stiamo indagando e purtroppo non è facile visti i numerosi soggetti coinvolti - ha detto il procuratore Gambino - . Non dobbiamo creare allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica».