Valentina Salamone, 12 anni dopo «c’è un assassino ancora in giro»

Catania - È definitiva la condanna all'ergastolo di Nicola Mancuso, 36 anni, per l'omicidio della 19enne Valentina Salamone, trovata impiccata il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato che, il 19 aprile del 2021, era stato condannato dalla Corte d'assise di Catania. Nel processo si erano costituiti parte civile i genitori, le tre sorelle e il fratello della vittima, assistiti dalle associazioni Telefono rosa e Thamaia.

L'avvocato Dario Pastore e il padre della vittima hanno assistito alla lettura della sentenza e si sono abbracciati in lacrime. Per la morte della ragazza in un primo momento era stata chiesta l'archiviazione, ritenendolo un suicidio, ma la Procura generale etnea aveva avocato a sé l'inchiesta dopo le perizie dei carabinieri del Ris, che ritennero di avere trovato tracce di sangue dell'uomo sotto le scarpe della giovane. Mancuso, che si è sempre proclamato innocente, è sposato e aveva avuto una relazione con la vittima: fu arrestato il 4 marzo del 2013 e scarcerato il 28 ottobre successivo dal tribunale del Riesame.

Attualmente è già detenuto per scontare una condanna altrettanto definitiva a 14 anni di reclusione per traffico di droga, nell'ambito di indagini della squadra mobile di Catania, e per l'omicidio di Valentina Salamone. "Dopo dodici anni - ha commentato il legale di famiglia - finalmente la parola fine a questo processo, con una sentenza che rende giustizia alla verità. Adesso bisogna identificare l'uomo a cui appartiene il secondo Dna trovato sul luogo del delitto, c'è un assassino che gira ancora libero".