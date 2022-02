Violenza sessuale sul figlio minorenne, carabiniere a processo a Gela

Gela, Cl - Un carabiniere è stato rinviato a giudizio dal Gup, per violenza sessuale sul proprio figlio e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura e delle parti civili, la madre del piccolo e i nonni. Il bimbo era già stato affidato, in via esclusiva, alla madre. Il fascicolo è stato aperto dai pm l’anno scorso, dopo la denuncia per maltrattamenti da parte dell’ex moglie del militare che, malgrado l'inchiesta in corso, ha continuato a prestare servizio nell'Arma.

I rapporti con la donna, una catechista molto coinvolta col coniuge nella vita di parrocchia, erano naufragati dopo la separazione, fino agli atroci abusi sul piccolo. "L'indagato è accusato di fatti gravissimi anche ai danni di altre donne – rivela l’avvocato della moglie, Giuseppe Messina -, alcuni procedimenti sono stati avviati già nel 2019: la delicatezza della vicenda avrebbe dovuto imporre alle istituzioni maggiore attenzione nei confronti delle vittime".