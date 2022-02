Vito Petrotta, codice giallo, aspetta 3 ore e muore: le indagini in corso

Palermo - Indagini in corso sulla morte di Vito Petrotta, 62enne deceduto sabato pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, dopo aver inutilmente atteso per tre ore, in codice giallo, senza mai essere visitato. Contrariamente a quanto comunicato dalla direzione sanitaria, il paziente sarebbe arrivato direttamente da Piana degli albanesi, senza passare da altri ospedali. Affetto da varie patologie, aveva contattato il 118 per un malessere che i familiari ritenevano legato a problemi cardiaci ma le sue condizioni non sono apparse così critiche ai medici.

Le sue condizioni, invece, si sono aggravate ed è andato in arresto cardiaco. Mentre si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo: sotto esame ci sono, tra l'altro, le registrazioni delle telefonate con il 118, le relazioni del personale dell’emergenza urgenza e i documenti relativi al triage. Sono partite anche le verifiche interne: "Dai primi accertamenti - comunica la struttura - risulta che al momento dell'arrivo presso il nostro pronto soccorso fossero presenti tre casi critici in contemporanea".