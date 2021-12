Vittoria: carabinieri al Comune, sequestrate schede elezione presidente

Vittoria - I carabinieri al Comune di Vittoria per procedere al sequestro delle schede votate che hanno portato alla elezione di presidente e vicepresidente del consiglio comunale. L'elezione ha designato alla guida dell'assemblea cittadina un esponente dell'opposizione ed è stata ratificata dal segretario comunale. Il sequestro si inserisce nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti, seguito alle aspre polemiche sollevate dalla vicenda in merito al conteggio e alla validità delle schede stesse.

Oltre al sequestro delle schede sono stati acquisiti atti e documentazione inerente il caso. Il voto è avvenuto il 23 novembre scorso. I documenti sono stati acquisiti dai carabinieri della Compagnia di Vittoria, in accordo con l’autorità giudiziaria che, da qualche giorno, ha puntato l’attenzione sui fatti accaduti di recente a Vittoria. Il sequestro è stato deciso dopo l’apertura di un procedimento che, per il momento, non ha fatto registrare alcuna iscrizione nel registro degli indagati. Sono stati acquisiti anche alcuni documenti attinenti alla seduta consiliare. Il 23 novembre scorso, era stato eletto presidente del consiglio comunale, Alfredo Vinciguerra, esponente della minoranza consiliare, con otto voti, mentre Concetta Fiore, esponente della maggioranza che sostiene il sindaco eletto Francesco Aiello, ne aveva ottenuti sette.

L’elezione di Vinciguerra era stata ratificata dalla segretaria comunale. Dopo la proclamazione e dopo l’elezione della vicepresidente del consiglio comunale (Rosetta Noto, esponente della maggioranza e della lista Aiello sindaco), era stato chiesto un riconteggio dei voti ed erano state riscontrate delle anomalie, con alcuni voti espressi sul retro delle schede, anziché all’interno, su alcune schede. I consiglieri di maggioranza (gruppi Aiello sindaco, Pd, Partito Socialista) hanno chiesto la revoca della delibera di elezione del presidente Vinciguerra. Quest’ultimo ha presnetato una richiesta di parere all’assessorato regionale Enti Locali.