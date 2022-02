Vittoria, evade i domiciliari e finisce in carcere

Vittoria - Proseguono sul territorio i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Solo oggi i media hanno appreso di un nuovo arresto per evasione, avvenuto a Vittoria lo scorso venerdì 11 febbraio, a carico di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati. L'uomo non è stato trovato in casa dagli agenti in due controlli consecutivi, il 30 gennaio 2022 ed il 3 febbraio, sicché il tribunale ha sostituito la misura cautelare in custodia in carcere, dove si trova tuttora.