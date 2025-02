Vittoria, indagini sulla morte di Antonino Fernandez: autopsia per chiarire le cause

Vittoria - La Procura ha aperto un’indagine sulla morte di Antonino Fernandez, un uomo di 80 anni di Vittoria, deceduto il 15 febbraio. Dopo i funerali, la salma è stata sequestrata in attesa dell’autopsia, che chiarirà le cause del decesso. L’anziano è stato schiacciato da un cancello. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di far luce su quanto accaduto. L’uomo era stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Secondo la famiglia, era cosciente al momento dell’arrivo, ma dopo quattro ore di attesa le sue condizioni si sarebbero aggravate, portandolo alla morte.

La famiglia si interroga sulle valutazioni mediche effettuate durante l’attesa. L’autopsia sarà fondamentale per determinare se ci sono state negligenze o errori medici.