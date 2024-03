Vittoria, Moscato assolto in appello da accusa di corruzione elettorale

Vittoria - La seconda sezione della Corte d’Appello di Catania ha assolto Giovanni Moscato ex sindaco di Vittoria dall’accusa di corruzione elettorale. Tutto ciò a distanza di quattro anni e cinque mesi trascorsi dalla sentenza di primo grado davanti al gup, quando Moscato venne condannato a 2 anni e quattro mesi. La Corte d’Appello e la Procura generale hanno avuto il tempo per studiare la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Ragusa presieduto dal giudice Andrea Reale il 30 giugno scorso.

Il riferimento è al processo “exit poll” scaturito dall’indagine condotta dal Gico della Guardia di finanza di Catania coordinata dalla Procura distrettuale antimafia etnea per voto di scambio politico mafioso. Sentenza di assoluzione per Moscato perché il fatto non sussiste. Gli avvocati Carlo Pietrarossi ed Enrico Trantino avevano, nei mesi scorsi, prodotto la sentenza di assoluzione di tutti gli imputati emessa in primo grado con le motivazioni depositate il 30 settembre scorso.