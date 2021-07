Vittorio Fortunato, il Tribunale di catania revoca adozione

Ragusa - Colpo di scena. Rischia di diventare una penosa guerra in cui in palio c'è la vita di un bambino, la vicenda legale di Vittorio Fortunato. Il Tribunale di Catania ha infatti revocato l’adozione del piccolo, che oggi ha compiuto 9 mesi. Il neonato fu vittima di una messinscena al quartiere Pianetti a Ragusa, in via Saragat, il 4 novembre 2020.

Il padre naturale, un macellaio ragusano, fece finta di aver trovato il neonato in un cassonetto. Fu appunto una clamorosa messinscena per evitare il riconoscimento del figlio, avuto da una donna di Modica, con cui l'artigiano ha una relazione da qualche anno. Il macellaio ha raccontato di non aver mai saputo della gravidanza della sua partner. La Proura di Ragusa lo accusa oggi di abbandono di minore. Si attende ora l'appello della famiglia adottiva, che non vive in provincia di Ragusa, contro la decisione del Tribunale etneo e la decisione del tutore legale del neonato.

Dal 20 novembre il piccolo è stato affidato in pre adozione, ma sulla famiglia adottiva cade la tegola della sentenza catanese.