Vittorio Fortunato, resta ai domiciliari il macellaio di Ragusa

Ragusa - Resta ai domiciliari il macellaio di Ragusa che la sera del 4 novembre disse di aver ritrovato un neonato in un cassonetto, poi chiamato dai medici dell'ospedale di Ragusa col nome di Vittorio Fortunato. Il commerciante 59enne ragusano è accusato di abbandono di minore. A favore della permanenza dell'uomo ai domiciliari il Tribunale della Libertà di Catania che ritiene sussistente il pericolo di inquinamento delle prove.

Ci sarebbe infatti il rischio che il macellaio possa mettersi in contatto con la madre naturale di Vittorio Fortunato (anche lei indagata) o con la sua famiglia. Il piccolo è il figlio della ex amante dell'uomo, una 41enne di Modica, che peraltro ha già una figlia col commerciante ragusano. Si attende l'esito dell'esame del Dna per accertare la paternità, al momento attribuita allo stesso macellaio.