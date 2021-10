Viviana e Gioele, oggi si decide

Messina - A distanza di più di un anno dalla morte misteriosa di Viviana Parisi e del figlio Gioele, trovati nell'agosto del 2020, senza vita, nei boschi di Caronia, oggi potrebbe arrivare la parola fine sull'intera vicenda. Si terrà, infatti, l'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Patti, che dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione della Procura o andare avanti come chiede la famiglia.

Per i pm la deejay 41enne avrebbe strangolato il figlio di 4 anni, ritrovato giorni dopo nel bosco, prima di suicidarsi lanciandosi dal traliccio ai cui piedi è stata trovata morta. Nessun duplice omicidio, come insiste invece il marito Daniele Mondello. Ecco perché la Procura di Patti (Messina), che coordina l'inchiesta sulla morte della donna e del figlio a luglio aveva chiesto al gip l'archiviazione. "Nessun estraneo avrebbe avuto un ruolo marginale, mediato o indiretto" per i magistrati, che escludono anche la presenza di animali sulla scena del delitto che avrebbero lesionato o trascinato i due corpi. Una dinamica, però, respinta dai parenti delle vittime e dai loro consulenti.