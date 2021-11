Viviana e Gioele, sabato il funerale: la vicenda si conclude qui

Messina - A oltre un anno dalla tragica morte di Viviana Parisi e di Gioele Mondello, sabato 13 novembre alle ore 15 saranno celebrati i funerali della dj e del figlio di 4 anni al Duomo di Messina. A darne notizia ieri - il giorno dopo che il gip ha archiviato le indagini - è stato Pietro Venuti, avvocato di Daniele Mondello, marito e padre delle vittime.

L’uomo non ha mai creduto alla verità dei pm, che hanno risolto il “giallo” di Caronia con un drammatico omicidio-suicidio: il suo legale è “in attesa di conoscere il contenuto delle 495 pagine dell'archiviazione per fare le valutazioni", lasciando presagire il ricorso in appello.