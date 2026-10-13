Condividi "Giulia in ospedale dopo un attacco epilettico, viene dimessa e muore dopo 3 settimane: aveva 20 anni" sui social

Bologna – Giulia Guidotti, 20 anni, è morta l’8 ottobre. Sulla vicenda la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo: il pubblico ministero Marco Imperato ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione del quotidiano La Repubblica, a metà settembre la giovane si era presentata in ospedale per sintomi compatibili con un attacco epilettico.

I medici l’avevano visitata e sottoposta ad alcuni controlli, poi l’avevano dimessa indicandole ulteriori accertamenti da svolgere nei giorni successivi. Giulia, però, non ha fatto in tempo: nel giro di circa tre settimane è morta.

Per gli inquirenti le circostanze del decesso restano da chiarire. L’apertura dell’indagine viene descritta come un passaggio formale, necessario per compiere tutti gli accertamenti del caso, a partire dall’esame autoptico, ed eventualmente escludere responsabilità di terzi.

Il ricordo dell’associazione

Giulia era molto legata al suo paese e impegnata nel volontariato. A ricordarla è la Pubblica Assistenza Città di Bologna, di cui era socia, con un messaggio su Facebook. L’associazione si dice addolorata per la perdita della giovane, figlia di Simonetta e Federico, e la descrive come una presenza discreta e gentile. Molti volontari conservano ancora le fotografie da lei scattate, immagini che ora custodiranno con ancora più affetto nel suo ricordo.

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