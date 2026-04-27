Giunta di Governo, Minardo incontra Schifani a Palazzo d’Orléans, obiettivi concreti per dare risposte ai siciliani

Palermo – Si è tenuto oggi a Palermo, a Palazzo d’Orléans, il primo incontro tra il Commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Con il Presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo – dice Minardo – e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini”.

“Per questi motivi – aggiunge il Commissario regionale degli Azzurri – abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”.

“L’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”, conclude Minardo.

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