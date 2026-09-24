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24/09/2026 18:12

Giunta di Governo, si è dimessa, dopo 4 mesi, l’assessore Ingala. Entra Garigliano

Si dimette l'assessore Ingala. Al suo posto arriva Garigliano, componente del cda Sac.

di Redazione

Palermo – L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico dopo poco più di 4 mesi dalla sua nomina.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile.

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Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani.

Avvocato, Garigliano è componente del consiglio di amministrazione della Sac e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis.

“Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

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