Condividi "Giunta di Governo, si è dimessa, dopo 4 mesi, l’assessore Ingala. Entra Garigliano" sui social

Palermo – L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico dopo poco più di 4 mesi dalla sua nomina.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile.

Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani.

Avvocato, Garigliano è componente del consiglio di amministrazione della Sac e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis.

“Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

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