Giuseppe Algieri nominato nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale di Vittoria

Vittoria – Giuseppe Algieri, medico chirurgo di 58 anni con specializzazione in medicina legale, è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria. La nomina è stata formalizzata con la delibera n. 1248 del 3 luglio, al termine di una selezione condotta ai sensi dell’art. 25 del CCNL della dirigenza sanitaria. L’incarico è stato conferito dal Direttore Generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago.

Il dottore Algieri vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore sanitario. Fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario del presidio ospedaliero di Comiso, apprezzato per le sue competenze gestionali e medico-legali. Nell’ambito delle attività necroscopiche, è consulente tecnico-scientifico per le Procure della Repubblica presso i tribunali di Ragusa, Gela e Agrigento.

Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dal 2000, Algieri è anche presidente della prima commissione per l’accertamento dell’invalidità civile nel distretto di Vittoria. Inoltre, collabora in qualità di consulente legale fiduciario con importanti gruppi assicurativi come Generali e UnipolSai.

L’incarico alla guida del presidio durerà nove mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi. Al dottore Algieri spetta ora il difficile compito di rilanciare l’ospedale di Vittoria, struttura che negli ultimi anni ha sofferto per la carenza di personale medico e che oggi si regge anche grazie all’integrazione con gli altri ospedali della provincia, cercando di rispondere a una domanda sanitaria in continua crescita.

Tra gli obiettivi prioritari del neo direttore anche la valorizzazione delle risorse umane, in particolare del personale medico e paramedico, vero motore del sistema ospedaliero, promuovendo snelli modelli organizzativi.

“La nomina del dottor Algieri – ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Drago – rappresenta un importante passo avanti per l’ Azienda, che punta a rafforzare la struttura ospedaliera e a garantire ai cittadini un servizio sanitario più efficiente. Il profilo professionale e la comprovata esperienza del neo direttore Algieri, sono certo costituiranno un valore aggiunto per l’intera organizzazione sanitaria e ci consentiranno di migliorare la programmazione e la funzionalità del presidio di Vittoria”.

