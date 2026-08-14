Giuseppe Biundo, 53 anni, di Gela, cade da autocisterna e muore

Augusta, Siracusa- Giuseppe Biundo un operaio di 53 anni ha perso la vita ad Augusta. È morto precipitando da un’autocisterna. Adesso la salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Lentini.

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle otto del mattino nella zona industriale di Augusta. Per cause al vaglio della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, l’operaio, gelese di 53 anni, dipendente di una ditta per lo smaltimento reflui, avrebbe perso l’equilibrio cadendo dal tetto dell’autocisterna su cui stava lavorando. L’impatto con il suolo è stato violento e per lo sfortunato operaio non c’è stato nulla da fare a causa delle lesioni riportate alla testa e al collo. Inutili i soccorsi prestati dai compagni di lavoro e dagli operatori dell’ambulanza del 118.

Il magistrato di turno ha disposto una prima ricognizione cadaverica e poi il trasferimento della salma a Lentini dove sarà eseguita l’autopsia. Disposto anche il sequestro del mezzo e dell’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro con esito letale.

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