Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all’alberghiero e figlio di agricoltori

Capizzi, Messina – Giuseppe Di Dio è morto a 16 anni «per errore». È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino nel Messinese. Giacomo Frasconà, 20 anni, è arrivato accompagnato da padre e fratello, e ha aperto il fuoco uccidendolo. Aveva un altro obiettivo, ma ha tolto la vita a un giovane con cui non aveva mai avuto a che fare. Una disgrazia incredibile.

A Capizzi, il suo paese, tremila anime, tutti lo ricordano come un ragazzo tranquillo, rispettoso e legato alla famiglia, riporta il Giornale di Sicilia.

Quando non era a scuola, dava una mano ai genitori nell’azienda agricola e di allevamento di famiglia.

