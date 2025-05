Condividi "“Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia”. Un libro di Concetto Prestifilippo" sui social

È stato pubblicato da Mimesi Edizioni il libro di Concetto Prestifilippo “Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia”.

Il libro è dedicato al fotografo Giuseppe Leone. Il volume ospita sessanta immagini fotografiche firmate dall’artista siciliano. La pubblicazione è impreziosita da un’intervista al fotografo Ferdinando Scianna (Autore dell’immagine di copertina). Le pagine del libro svelano anche un inedito documento dattiloscritto firmato da Leonardo Sciascia nel 1978.

Una pubblicazione che dedica una cura particolare alla veste grafica e ai materiali utilizzati, a cominciare dalla stessa rilegatura svizzera. Un’antica pratica artigianale che lascia intravedere le segnature che compongono il libro e consente l’apertura completa delle pagine per ammirare le immagini fotografiche.

Leone era nato a Ragusa il 24 dicembre del 1936. Aveva realizzato sessanta libri fotografici con testi firmati dai grandi autori della letteratura. I suoi scatti hanno guadagnato le copertine e le pagine dei giornali più prestigiosi. Nessun altro fotografo è riuscito a restituire una visione così ampia della Sicilia.

Grandi couturier come Dolce & Gabbana hanno utilizzato le sue immagini per le loro campagne pubblicitarie. A Ragusa, lembo estremo dell’Isola, venivano a intervistarlo le troupe della BBC per cercare di svelare una Sicilia che ormai albergava solo nei suoi fotogrammi.

Autore del libro è Concetto Prestifilippo, giornalista e saggista che con Leone ha collaborato per quasi quaranta anni. Il volume è pubblicato dall’editore Mimesis nella collana “Sguardi e visioni” diretta da Francesca Adamo (pag. 178, euro 22.00).

Il libro è in libreria dl 23 maggio. La presentazione ufficiale nel corso del festival letterario “Una Marina di libri” che si terrà a Palermo il 7 giugno 2025 (Cantieri culturali della Zisa).

© Riproduzione riservata