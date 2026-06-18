Giuseppe muore schiacciato dal suo camion

Ribera, Agrigento – Giuseppe Caternicchia è morto in contrada Serralunga, nei pressi del fiume Magazzolo nella parte bassa di Ribera.

La vittima, un agricoltore sessantanovenne, era alla guida di un piccolo camion che, per cause ancora non chiare, si è ribaltato su una fiancata. Pare che il riberese abbia tentato di gettarsi fuori dall’abitacolo, ma è purtroppo rimasto incastrato fra lo sportello e il camion, perdendo la vita sul colpo.

Scattato l’allarme, in contrada Serralunga si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale di Ribera. Accertata la tragedia, ad opera dei soccorritori, i pompieri si stanno occupando di liberare la salma dalle lamiere del mezzo. I carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze da parte di chi ha assistito all’incidente stradale. Racconti che serviranno a ricostruire la dinamica del dramma. Anche gli specialisti del Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asp di Agrigento stanno arrivando sul posto.

“Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore – ha detto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, – . Lui un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona di grande valore umano”.

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