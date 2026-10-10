Giuseppe Schembri muore in un incidente in moto a Trieste. Aveva 34 anni

Trieste –Giuseppe Schembri, 34 anni, originario di Licata, in provincia di Agrigento, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Trieste nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Il giovane siciliano era alla guida di una motocicletta che si è schiantata contro un autobus fermo nei pressi della galleria di San Vito, nel quartiere San Giacomo. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il motociclista non c’era più nulla da fare. Schembri si era trasferito in Friuli-Venezia Giulia circa un anno fa, dove lavorava nello stabilimento della British American Tobacco.

La tragedia si è consumata lungo via Leon Battista Alberti, nelle vicinanze dell’uscita della galleria di San Vito. Secondo una prima ricostruzione, ancora oggetto di accertamenti, il 34enne avrebbe improvvisamente perso il controllo della motocicletta mentre percorreva la strada. Il mezzo avrebbe inizialmente colpito un cassonetto dei rifiuti, prima di terminare la propria corsa contro un autobus che si trovava fermo al semaforo. L’urto è stato particolarmente violento e le lesioni riportate dal motociclista si sono rivelate fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Restano da chiarire le circostanze che avrebbero provocato la perdita di controllo della motocicletta.

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