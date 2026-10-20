Giusina Battaglia, chi era il marito Sergio Colicchio: il ruolo decisivo dietro il suo successo

Sergio Colicchio, ex cameraman, aveva realizzato i primi video della moglie.

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Palermo – Un grave lutto ha colpito Giusina Battaglia, la cuoca e giornalista palermitana diventata uno dei volti più amati di È sempre mezzogiorno.

Nel fine settimana è morto improvvisamente il marito Sergio Colicchio, padre dei suoi due figli e presenza fondamentale anche nel percorso professionale che l’ha portata al successo televisivo.

La notizia è stata annunciata lunedì 19 ottobre 2026 da Antonella Clerici, che ha voluto aprire la puntata del programma di Rai 1 con un messaggio di affetto rivolto alla collega.

Dietro la storia di Giusina e Sergio c’è però anche un particolare che non tutti conoscono: era stato proprio lui, durante il lockdown del 2020, a realizzare i primi video di cucina della moglie, contribuendo a trasformare una passione familiare in un progetto televisivo.

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La puntata di È sempre mezzogiorno di lunedì 19 ottobre si è aperta con un momento particolarmente doloroso.

Antonella Clerici ha spiegato ai telespettatori che la squadra della trasmissione aveva ricevuto una notizia che riguardava da vicino una delle sue protagoniste.

La conduttrice ha quindi annunciato la morte del marito di Giusina Battaglia, avvenuta improvvisamente durante il fine settimana.

Con la voce segnata dall’emozione, Clerici ha rivolto un pensiero alla collega e ai suoi due figli gemelli, di dieci anni.

«Giusina, ti vogliamo bene», ha detto la presentatrice, sottolineando la vicinanza di tutta la squadra del programma.

Clerici ha anche assicurato che Giusina potrà tornare in trasmissione quando se la sentirà, senza alcuna pressione. Un messaggio che ha mostrato il legame umano costruito negli anni tra i protagonisti del programma di Rai 1.

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