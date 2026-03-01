Gli ascolti tv della finale di Sanremo 2026: oltre 11 milioni di spettatori e 68,8% di share

Lo scorso anno fu vista da 13,4 milioni di spettatori (e toccò il 73% di share).

Sanremo – La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Lo scorso anno la finale di Sanremo era stata vista da 13 milioni 427 mila spettatori, con il 73,1% di share (sempre secondo la total audience). Il dato della finale è in aumento rispetto a quello della serata di venerdì, quella delle cover, quando lo share era stato del 65,6%.

Nel 2024 la finale di Sanremo, che aveva incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 (dalle 21.27 all’1.59) da una media di 14 milioni 301 mila telespettatori, pari al 74,1% di share.La prima parte della finale di Sanremo, dalle 21.27 alle 23.31, aveva ottenuto il 70.8% di share con 17 milioni 281 mila spettatori; la seconda parte, dalle 23.34 all’1.59 il 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori.

A seguire l’epilogo di Sanremo 2023 e la vittoria di Marco Mengoni erano stati 12.256.000 spettatori per il 66% di share. La prima parte (21:25-23:54) ha ottenuto 14.423.000 spettatori per il 62,7% di share. E la seconda (23:58-1:59) 9.490.000 spettatori per il 73,65%.

Nel 2022 l’ultima serata era stata seguita da 13 milioni 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62,1%. La seconda parte invece aveva ottenuto uno share del 72,1% con 10 milioni 153 mila spettatori. Si trattava del dato migliore da quando Amadeus ha preso le redini del festival e in generale di tutti gli altri festival dal 2000.

Nel 2021 la finale era stata seguita da 10 milioni e 715 mila spettatori, pari al 53,5% di share. La prima parte della serata ha raccolto davanti al teleschermo 13 milioni e 203 mila spettatori, con il 49,9% di share. La seconda parte invece 7 milioni 730 mila persone, con il 62,5% di share.

Nel 2020 invece l’ultima serata del festival di Sanremo era stata seguita da 11 milioni 476 mila spettatori, con il 60,6% di share. La prima parte della finale che vedeva Amadeus per la prima volta come direttore artistico della gara canora aveva incollato alla tv 13 milioni e 638 mila spettatori con il 56,8% di share. La seconda parte con 8 milioni e 969 mila spettatori, pari al 68,8% di share.

E infine, confrontiamo gli ascolti della finale di quest’anno con il ciclo di Sanremo condotto da Conti nel 2015-2016-2017. Nel 2015 la finale fu vista da 11.692.000 persone, con uno share del 52,7%. Nel 2016 gli spettatori davanti alla tv furono 11.124.000, share al 51,1% e nel 2017 la finale fu vista da 11.908.000 persone, share del 57,1%.

La serata di chiusura del Festival più vista di sempre è stata quella del 1987 con 18.300. 000 spettatori e 77,5% di share. Certo, bisogna notare che nel 1987 la platea televisiva era di circa 24 milioni di persone totali, mentre oggi la platea totale è scesa a circa 18-19 milioni.

