Condividi "Gli ascolti tv della serata cover e duetti di Sanremo 2026: 10,8 milioni di spettatori e 65,6 % di share" sui social

Sanremo – Gli ascolti tv della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 sono stati pari a 10,8 milioni di spettatori e 65,6% di share. Lo scorso anno la puntata era stata vista da 13,6 milioni di spettatori, pari al 70.8% di share, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel.

Nel 2024 la quarta serata aveva fatto registrare 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share, un record storico dal 1987. Sanremo Start, dalle 20.45 alle 21.19, era stato seguito da 12.824.000 spettatori e il 52,17% di share; Nella prima parte gli spettatori sono stati 15.531.000 con il 65,05% di share. La seconda parte, dalle 23.38 alle 02:59, un netto di 8.398.000 e 73,23% di share.

Nel 2023 la quarta serata di Sanremo, anch’essa dedicata a duetti e cover, è stata seguita da 11.121.000 spettatori e 66,5% di share. La prima parte (21:25-23:41) è stata seguita da 15.046.000 spettatori, pari al 65.2% di share. La seconda ( 23:42 alle 1:59) da 7.041.000 spettatori per il 69,7% di share.

Nel 2022 la quarta puntata era stata seguita in media da 11 milioni 378 mila spettatori, pari al 60,5% di share. La prima parte della quarta serata era stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, pari al 59,2% di share. La seconda parte invece aveva ottenuto 7 milioni 543 mila spettatori, con il 63,5% di share.

Nel 2021 la quarta serata aveva raccolto in media 7 milioni e 880 mila spettatori, pari al 44,7% di share. La prima parte era stata seguita da 11 milioni e 115 mila spettatori, pari al 43,3% dello share; la seconda parte invece era stata guardata da 4 milioni e 980 mila persone, con il 48,2% di share.

Nel 2020, primo festival targato Amadeus, gli spettatori in media erano stati 9 milioni e 504 mila per la quarta serata, pari al 53,3% di share. La prima parte aveva raccolto 12 milioni e 674 mila spettatori, con il 52,3% di share, mentre la seconda 5 milioni e 795 mila persone, pari al 56% di share.

Guardiamo alle edizioni condotte da Carlo Conti prima dello scorso anno, per fare un confronto anche con i festival precedenti dello stesso conduttore. Nel 2015 la quarta serata fu vista da 9.869.000 spettatori, con uno share del 45,6%. Nel 2016 furono 10.053.000 persone davanti alla tv, con uno share del 46,1% e nel 2017 la quarta serata fu seguita da 9.757.000, con uno share del 45,5%.

© Riproduzione riservata