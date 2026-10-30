Gli euro falsi a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi – I carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi hanno tratto in arresto un 22enne del posto, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di banconote falsificate.

Nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Vittoria, supportati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, hanno effettuato una perquisizione in Contrada Piano Grillo. Grazie al fiuto del labrador “Ciro”, tra la camera da letto e l’auto in uso al giovane, sono stati rinvenuti quasi 300 gr. di hashish e 1 gr. di cocaina, suddivisi in 60 involucri già avvolti in cellophane e carta stagnola pronti ad essere spacciati, che avrebbero potuto fruttare fino a 3mila euro nella vendita al dettaglio.

La perquisizione all’interno dell’auto ha permesso inoltre di scovare uno zainetto ben nascosto sotto al sedile passeggero, all’interno del quale sono state ritrovate e sequestrate molte banconote falsificate in tagli da 50, 20 e 10 euro, per un ammontare complessivo di 1000 euro.

Considerate le circostanze i carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi hanno arrestato il 22enne che dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso di banconote contraffatte. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea che ne valuterà il grado di responsabilità allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.

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