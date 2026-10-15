Gli incidenti? La vecchia Ragusa-Modica è sempre più pericolosa (soprattutto quando piove)

Ragusa – Una strada diventata pericolosa.

Salve gentile redazione,

vorrei segnalare una questione abbastanza pericolosa, in base al vostro articolo relativo all’ incidente tra Ragusa e Modica.

Ebbene, sono un cittadino di Ragusa e sono pendolare in quanto mi reco ogni giorno a Modica per lavoro, faccio quotidianamente la strada comunemente conosciuta come quella vecchia dove orami il manto stradale diventa sempre più insidioso ogni volta che piove.

Personalmente ho avuto modo di assistere a degli episodi abbastanza pericolosi dove automobilisti per via della fretta o/e mancanza di senso civico stradale spesso quando sorpassano tendono ad invadere la corsia e te li ritrovi difronte.

Ora tra il manto stradale penoso che finisce per fortuna all’ altezza del bivio per Giarratana, resta il fatto che rende questa strada un percorso ostico e ingannevole, aggiungiamo alcuni automobilisti spericolati ecco che nasce una situazione perfetta per qualche tragedia.

Spero che chi di dovere, oltre a qualche controllo, perché ho visto pochissimi posto di blocco e quei pochi sono appunto rari nonostante sia un tratto abbastanza trafficato, di prendere quindi le dovute precauzioni, cartelli stradali, più controlli, insomma qualcosa di concreto che serva a scongiurare il peggio, con la speranza di appellarci a un senso civico e non solo a quello.

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