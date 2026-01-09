Gli negano il sussidio sociale, uomo tenta di dare fuoco al Municipio di Modica

Modica – Mattinata al calor bianco in piazza Principe di Napoli, a Modica. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di dare alle fiamme la sede del Comune, a palazzo San Domenico, provocando attimi di panico tra i presenti e i dipendenti comunali.

L’individuo si è recato in Municipio per chiedere un sostegno economico. Al rifiuto ricevuto – anche perché gli uffici dei Servizi sociali non si trovano nel palazzo centrale – l’uomo ha perso il controllo di sè. In preda all’ira, si è procurato della benzina, e lo ha versato nei pressi dell’ingresso dell’edificio storico con l’intenzione di appiccare un incendio. La possibile tragedia è stata scongiurata grazie al tempestivo intervento della polizia locale, che è riuscita a bloccarlo prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L’uomo è stato condotto in caserma e posto in stato di fermo. Sono in corso gli accertamenti per la definizione dei capi d’imputazione, che potrebbero comprendere il tentato incendio, il danneggiamento aggravato e la resistenza a pubblico ufficiale.

