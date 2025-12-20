Gli rubano l’auto nuova fiammante mentre fa i regali di Natale

Priolo Gargallo, Siracusa – Poteva essere un Natale da dimenticare, segnato dal furto di un desiderio appena realizzato. Si è trasformato invece in una storia a lieto fine grazie alla tecnologia e alla prontezza delle Volanti. Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, recuperando un’auto rubata poco prima a Priolo Gargallo.

Tutto è iniziato a Priolo Gargallo. La vittima aveva parcheggiato la sua autovettura, acquistata da pochissimo tempo, per dedicarsi all’acquisto dei regali di Natale. Al suo ritorno, l’amara sorpresa: il veicolo era sparito. Fortunatamente, l’auto era dotata di un localizzatore satellitare (GPS) che ha permesso di tracciare immediatamente la posizione del mezzo in fuga verso il capoluogo.

Il segnale indicava la presenza del veicolo a Siracusa, precisamente in viale Santa Panagia. Le Volanti della Questura si sono recate immediatamente sul posto intercettando il mezzo. Alla vista dei lampeggianti, il trentaduenne alla guida ha tentato la fuga, innescando un breve inseguimento per le vie della zona alta della città. La corsa è finita poco dopo: l’uomo è stato raggiunto, bloccato e arrestato con le accuse di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo non si era limitato al furto d’auto. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti pericolosi: una mazza da baseball, una mazza in legno, due coltelli a serramanico, un coltello da cucina.

Non solo armi improprie: nell’auto c’era anche una borsa che, dai successivi accertamenti, è risultata essere il provento di un altro furto, perpetrato in un supermercato di Floridia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 32enne è stato condotto in carcere. Per il proprietario dell’auto, invece, il sollievo è stato immediato: grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, la vettura tanto desiderata gli è stata restituita intatta, salvando così il suo Natale.

