Gli sposi e i fuochi d’artificio abusivi al moletto di Sampieri, per far venire meglio le foto

Scicli – Sampieri è spesso scelta come luogo per le fotografie ricordo del giorno del matrimonio. In quella occasione aumentano i veicoli, si saturano gli spazi in prossimità del molo.

Questa sera sposi siracusani hanno esagerato nello spettacolo, per realizzare fotografie e video di sicuro effetto, hanno fatto partire fuochi d’artificio al molo di Sampieri.

Nel silenzio di questo periodo i botti si sentivano forti e le faville accese cadevano sul cetro abitato.

Gli animali impauriti abbaiavano e cercavano i rifugi più protetti.

Possibile qui si può fare tutto liberamente?

Quando mi sono lamentato del disturbo mi hanno risposto…”allora perché li vendono”?

Comprarli autorizza ad andare oltre la legalità?

Una libertà che si compra.!

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