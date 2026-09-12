Lettere in redazione
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12/09/2026 20:55

Gli sposi e i fuochi d’artificio abusivi al moletto di Sampieri, per far venire meglio le foto

Riceviamo e pubblichiamo.

di Lettera firmata

Meteo: Scicli 27°C Meteo per Ragusa

Scicli – Sampieri è spesso scelta come luogo per le fotografie ricordo del giorno del matrimonio. In quella occasione aumentano i veicoli, si saturano gli spazi in prossimità del molo.
Questa sera sposi siracusani hanno esagerato nello spettacolo, per realizzare fotografie e video di sicuro effetto, hanno fatto partire fuochi d’artificio al molo di Sampieri.
Nel silenzio di questo periodo i botti si sentivano forti e le faville accese cadevano sul cetro abitato.
Gli animali impauriti abbaiavano e cercavano i rifugi più protetti.

Possibile qui si può fare tutto liberamente?
Quando mi sono lamentato del disturbo mi hanno risposto…”allora perché li vendono”?

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Comprarli autorizza ad andare oltre la legalità?
Una libertà che si compra.!

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