Gli stalli per disabili ma i disabili sono defunti. Revocati altri 100 stalli di sosta

Catania – Il Comune di Catania revoca altri 100 stalli di sosta personalizzati riservati alle persone con disabilità dopo le verifiche sui requisiti che ne avevano consentito l’assegnazione. Il provvedimento, disposto con l’ordinanza dirigenziale numero 1209 del 24 ottobre 2026, porta a oltre 300 i posti recuperati dall’inizio dell’anno. Sono ancora in corso accertamenti su altre 200 posizioni.

Le verifiche della polizia locale, guidata dal comandante Diego Peruga, hanno riguardato complessivamente oltre mille posizioni, attraverso l’esame della documentazione e il confronto con i dati dell’anagrafe comunale. Le revoche riguardano situazioni in cui sono venuti meno i requisiti per mantenere il parcheggio personalizzato, per esempio in seguito al decesso del titolare, al trasferimento della residenza o al cambiamento del domicilio che giustificava l’assegnazione.

Oltre 300 posti da restituire alla sosta libera

Il piano di riordino avviato dall’amministrazione ha già portato alla revoca di oltre 300 stalli, con l’obiettivo di restituire questi spazi alla sosta ordinaria quando non sussistono più le condizioni per mantenerli riservati. La revoca amministrativa, tuttavia, non rende immediatamente disponibili i parcheggi. Sarà Amts a dover rimuovere la segnaletica verticale e orizzontale relativa agli stalli interessati, così da consentire il ripristino effettivo della sosta libera. Nel frattempo, la polizia locale sta esaminando altre 200 posizioni per verificare se permangano i requisiti previsti e valutare eventuali ulteriori revoche.

Trantino e Grasso: «Spazi riservati a chi ne ha diritto»

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia locale, Orazio Grasso, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal comandante Peruga e dal personale impegnato nei controlli. Secondo gli amministratori, l’attività punta a eliminare le assegnazioni non più giustificate e a garantire che ogni spazio riservato sia destinato a chi ne ha effettivamente diritto, tutelando le persone con disabilità e favorendo un utilizzo più equo dei parcheggi pubblici.

© Riproduzione riservata