“Goldrake Ufo Robot” torna su Rai 2 in versione restaurata

Dal 5 ottobre torna su Rai 2 il leggendario Ufo Robot Goldrake, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. L’anime è stato trasmesso in Italia qualche anno dopo, esattamente nel pomeriggio del 4 aprile 1978, quando Rai 2 lancia la serie basata sul manga creato da Go Nagai conquistando un grande successo tra bambini e ragazzi e creando un “anime boom”.

Il 5 ottobre alle 19, in una fascia oraria accessibile sia ai nostalgici che alle nuove generazioni pronte a scoprire le avventure di Actarus, verranno proposti i primi due episodi in versione completamente restaurata.

Con colori vividi e dettagli migliorati saranno trasmessi 71 episodi della serie classica oltre a tre episodi inediti mai trasmessi prima dalla Rai, mantenendo i titoli italiani originali e la celebre sigla dell’epoca composta da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli.

Gli episodi, che raccontano la lotta di Actarus e del suo robot – “un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha” – per salvare il pianeta Terra dalle forze malvagie dello spietato Re Vega, saranno disponibili anche su RaiPlay.

© Riproduzione riservata