Grandi yacht per il matrimonio di Dua Lipa

Palermo – Palermo si prepara ad accogliere quello che molti osservatori hanno già definito il “matrimonio dell’anno”. In città fervono infatti i preparativi per i festeggiamenti delle nozze tra la popstar britannica Dua Lipa e l’attore inglese Callum Turner, che dopo il matrimonio civile celebrato nei giorni scorsi a Londra hanno scelto il capoluogo siciliano per una serie di eventi privati previsti tra il 5 e il 7 giugno. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata anche sul porto di Palermo, dove intorno alle 10 è attraccato il superyacht “Nero”, imbarcazione di circa 90 metri battente bandiera delle Isole Marshall e riconducibile all’imprenditore irlandese David O’Brien. Lo yacht opera nel settore charter e non si esclude che possa essere utilizzato per il trasferimento di alcuni ospiti legati all’evento. Attorno alle celebrazioni resta il massimo riserbo, ma diverse indiscrezioni indicano come quartier generale degli invitati la storica struttura di Villa Igiea, dove sarebbero state riservate numerose suite. L’organizzazione dell’evento sarebbe stata affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già nota per aver curato importanti matrimoni nel panorama internazionale. Secondo le anticipazioni circolate negli ultimi giorni, alle celebrazioni potrebbero partecipare personalità del mondo della musica, del cinema e della moda. Palermo, già meta di una vacanza della coppia la scorsa estate, si prepara così a ospitare un appuntamento mondano destinato ad attirare l’attenzione dei media internazionali.

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